تطوير أرصفة ميناء الإسكندرية بتكلفة 15 مليون جنيه.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

يشهد ميناء الإسكندرية عملية تطوير موسعة على كافة الأصعدة ضمن خطة وزارة النقل لتطوير الموانئ والنقل البحرى لاعتباره قطاعا هاما فى الدولة ولهدف وضع الموانئ المصرية ضمن لهم موانئ عالمية لزيادة حركة السفن .

رصيف 92 التجارى

ويشمل التطوير عملية صيانة وتطوير الأرصفة منها رصيف رقم 92 الذى يبلغ طوله 350 متر وعمقه 15 متر، والمُخصص للبضائع العامة، والذى تم الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة به فى شهرين فقط والتى شملت معالجة حوائط الرصيف وملء الفجوات والفتحات، وصيانة السلالم البحرية، ومدافع الرباط بالإضافة إلى صب البلاطات الخرسانية المتهالكة وحيث بلغت تكلفة تلك الأعمال 15 مليون جنيه.

كما شملت عملية التطوير رصيف 94 المُخصص أيضاً للبضائع العامة، حيث انتهت أعمال الصيانة برصيف 94/1 بطول 400 متر بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، وانتهت أيضاً أعمال الصيانة لرصيف 94/5 بطول 200 متر بتكلفة 10 مليون جنيه، وتجرى أعمال الصيانة برصيف 94/4 الذى يبلغ طوله 200 متر وعمقه 12 متر، وسوف يتم التنفيذ فى مدة شهرين من بدء الأعمال فى 22/11/2020 بتكلفة إجمالية قدرها 10 مليون جنيه .

إنشاء رصيف 100

تعمل هيئة ميناء الإسكندرية على إنشاء رصيف جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع والسفن وهو رصيف 100و يتكون المشروع من محطة حاويات ومتعددة الأغراض على رصيف بطول 1800 متر وعمق يتراوح ما بين 15-17 متر وظهير خلفى 660 ألف متر مربع، وسوف تسمح المحطة باستقبال عدد 4 سفن بطول 240 متر وعدد سفينة بطول 400 متر، وسوف يساهم هذا المشروع فى إضافة طاقة استيعابية جديدة للميناء لتداول الحاويات والغلال والبضائع العامة وقد تم إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمشروع .

كما أن أحد كبار المشغلين العالميين قد أبدى رغبته للاستثمار فى هذا المشروع وحرصاً من وزارة النقل على تحقيق مبداً الشفافية فقد دعت الوزارة كل المهتمين بالمشروع من باقى الشركات العالمية أو المحلية للتقدم بمقترحاتها بشأن المشروع .

إنشاء رصيف 85/3

إنشاء رصيف 3/85 والذى يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذى سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 مليون طن / سنة ووجه بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع .

ومن جانبه أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن وزارة النقل لديها اهتمام كبير من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحرى للمساهمة فى زيادة الناتج القومى وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة خاصة مع موقع مصر المتميز .

وأضاف أن هيئة ميناء الإسكندرية تعمل بجهد للانتهاء من المشروعات وعملية التطوير فى الوقت المحدد.