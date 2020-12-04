تركيب محطات لقياس الأمطار فوق أسطح الإدارات بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لقياس الأمطار أعلى سطح المبنى الإداري.

وأكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن هذه المحطات سوف تسهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار التي تسقط بالفعل على مدن محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير البيانات التي سيتم تجميعها بواسطة هذه المحطات لدراسة حركة الأمطار وتوزيعها على سائر مدن المحافظة، ما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول لتلافي أضرارها المستقبلية.

كانت وزارة المياه الجوفية قد أعلنت عن بدء تعميم تركيب أجهزة رصد الأمطار تعمل بالطاقة الشمسية بمباني الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها بعواصم المدن في أكثر من محافظة لتطبيق نظام العمل من خلال أجهزة الرصد لمعدلات الأمطار المتوقعة خلال المواسم الشتوية.