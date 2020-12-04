اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تركيب محطات لقياس الأمطار فوق أسطح الإدارات بالوادى الجديد

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 03:45 م
تركيب محطات لقياس الأمطار فوق أسطح الإدارات بالوادى الجديد المهندس منصور إبراهيم مدير عام المياه الجوفية بالوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، الانتهاء من تركيب أول محطة رصد لقياس الأمطار أعلى سطح المبنى الإداري.

وأكد المهندس منصور إبراهيم، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، اليوم الجمعة، أن هذه المحطات سوف تسهم بشكل كبير في رصد وتحديد كميات الأمطار التي تسقط بالفعل على مدن محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى توفير البيانات التي سيتم تجميعها بواسطة هذه المحطات لدراسة حركة الأمطار وتوزيعها على سائر مدن المحافظة، ما يساعد على رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول لتلافي أضرارها المستقبلية.

كانت وزارة المياه الجوفية قد أعلنت عن بدء تعميم تركيب أجهزة رصد الأمطار تعمل بالطاقة الشمسية بمباني الوحدات المحلية والمنشآت التابعة لها بعواصم المدن في أكثر من محافظة لتطبيق نظام العمل من خلال أجهزة الرصد لمعدلات الأمطار المتوقعة خلال المواسم الشتوية.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار المحافظات

الوادى الجديد

المياه الجوفية بالوادي الجديد

قياس الامطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة