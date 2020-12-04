اليوم السابع
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ترامب يعتزم سحب معظم القوات الأمريكية من الصومال بحلول 15 يناير

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:01 م
ترامب يعتزم سحب معظم القوات الأمريكية من الصومال بحلول 15 يناير عناصر من الجيش الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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أكد مسئول دفاعى أمريكى، أن الولايات المتحدة تعتزم سحب كل قواتها تقريبا من الصومال بحلول 15 يناير وستترك فرقة صغيرة فى مقديشو.

 

قال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس دونالد ترامب أمر بسحب كل القوات الأمريكية تقريبا من الصومال بحلول 15 يناير فى إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرة ترامب للبيت الأبيض الشهر المقبل.

 

وستشهد العملية تقليص عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان والعراق أيضا.

 

وهناك نحو 700 جندى أمريكى فى الصومال تتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية على مواجهة حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

 

ولا تحظى تلك المهمة بالكثير من الاهتمام فى الولايات المتحدة لكنها تعتبر حجر أساس لجهود وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) فى مكافحة القاعدة بشكل عام.

 

وقال مسؤول دفاعى أمريكى طلب عدم ذكر اسمه إن القوات الأمريكية التى ستبقى فى الصومال ستكون فى العاصمة مقديشو.

 


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أخبار الصومال

الجيش الامريكى

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