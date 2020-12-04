ترامب يتحدث مجددا عن التلاعب بانتخابات الرئاسة ويلمح لخوض السباق مرة أخرى

كتبت ريم عبد الحميد

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حديثه بشأن حدوث تزوير واسع واحتيال فى الانتخابات الرئاسية، ملمحا إلى سعيه مجددا لخوض سباق البيت الأبيض، بنشر شعار حملته الانتخابية "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

Whistleblowers reveal that the USPS is responsible for tampering with hundreds of thousands of ballots. @OANN This long time Democrat stronghold got rid of massive numbers, especially in swing states, during and before delivery of the ballots. Well documented evidence! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

وفى سلسلة من التغريدات له على "تويتر" قبل قليل، كتب ترامب يقول: "انتخابات متلاعب بها، كونوا أقوياء أيها الجمهوريون.. وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 4, 2020

وأعلن ترامب أنه سيكون هناك فعالية ضخمة مساء غدا السبت فى ولاية جوروجيا، التى ستشهد الشهر القادم انتخابات إعادة على مقعدى مجلس الشيوخ، ستحسم نتيجتها لمن سيكون الأغلبية فى المجلس.

وقال ترامب فى تغريدة أخرى إن المبلغين عن المخالفات يكشفون أن هيئة البريد مسئولة عن التلاعب بمئات الآلاف من بطاقات الاعتقال، وهذا المعقل الديمقراطى القديم تخلص من أعداد هائلة، لاسيما فى الولايات المتأرجحة خلال وقبل تسليم بطاقات الاقتراع، أدلة موثقة جيدا".

وفى وقت سابق، عبر الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب عن استيائه من إعفاء الشبكات الاجتماعية من المسؤولية الأمنية، من خلال مناقشة الكونجرس لمشروع الميزانية العسكرية للسنة المالية 2021 والتى بدأت بالفعل فى 1 أكتوبر الماضى، مؤكدا أنه سيعارض الوثيقة التى نالت موافقة مجلسى النواب والشيوخ فى الكونجرس الامريكى.

وقال دونالد ترامب فى رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": "أنا حزين جدا على بلدنا.. يبدو أن جيمس إنهوف (رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ) لن يدرج إنهاء المادة 230 (قانون الأخلاقيات فى مجال الاتصالات) فى مشروع الميزانية العسكرية، هذا الأمر، سيء للغاية بالنسبة لأمننا القومى ولنزاهة الانتخابات، الفرصة الأخيرة لحل هذا الأمر سأستخدم حق النقض".