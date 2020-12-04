تراجع أعداد المطالبات بإعانات البطالة فى الولايات المتحدة

واشنطن أ.ش.أ

سجلت أعداد المواطنين الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة تراجعا خلال الأسبوع الماضى، بما يجدد الأمل فى إمكانية التعافى التدريجى فى سوق الوظائف الأمريكية على الرغم من استمرار تزايد الإصابات بصورة كبيرة بفيروس كورونا.

وأكد تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة، أن الاقتصاد عانى من أكبر انكماش، منذ 73 عاما، فى الربع الثاني. وهوى الناتج المحلى الإجمالى بوتيرة سنوية 31.7 فى المئة فى الربع الماضي، ويمثل ذلك تعديلا من وتيرة قدرها 32.9 فى المئة، أعلنت الشهر الماضي.

وساهمت إعادة فتح الأنشطة، فى مايو الماضي، فى دفع طلبات الإعانة للانخفاض من مستوى قياسى عند 6.867 مليون فى مارس، حين جرى غلق المنشآت غير الضرورية فى مسعى لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وانخفض عدد الطلبات دون المليون، فى وقت مبكر من الشهر الجاري، للمرة الأولى منذ بدأت الجائحة فى الولايات المتحدة.