تحرير 222 محضر تموينى فى حملات للرقابة على الأسواق بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

قال المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إنه تم شن حملات تموينية مكبرة خلال يومين متتاليين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، أسفرت عن تحرير 222 محضر تموينى تنوع ما بين 101 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 121 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمى وكذا مخالفات أخرى.

ومن أبرز القضايا التى تم ضبطها خلال الحملة، تحرير 3 محاضر جنح بناحية الشهداء ضد أصحاب محال بقالة لحيازتهم مواد غذائية منتهية الصلاحية وضبط 69 عبوة و 176 قطعة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى ، فضلاً عن تحرير (2) محضر بناحية أشمون ضد أصحاب محال بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمى.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.