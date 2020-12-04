تايم الأمريكية تمنح عالمة عمرها 15 عام أول لقب لـ "طفلة العام"

كتبت ريم عبد الحميد

اختارت مجلة تايم الأمريكية عالمة ومخترعة عمرها 15 عاما لتكون أول من يحمل لقب "طفل العام" فى تقليد تنوى المجلة اتباعه مثل تقليدها الخاص بشخصية العام.

واختارت تايم جيتانجالى راو، من مدينة دنفر بولاية كولورادو التى اخترعت تقنيات جديدة فى سلسلة من المجالات، من بينها جهاز يمكن تحديد نسبة الرصاص فى مياه الشرب، وتطبيق وامتداد لكروم يستخدم الذكاء الاصطناعى لرصد التنمر الإلكترونى.

وقالت راو إنها تأمل أن تكون ملهمة للآخرين لكى يحلموا بأفكار لحل مشكلات العالم.

وتم اختيار جيتانجالى من بين 5000 مرشح فى الولايات المتحدة، ووصلت إلى قائمة نهائية من خمسة أطفال من قبل لجنة يقودها شباب ومقدم التلفزيونى والكوميدى الأمريكى تريفور نواه.

وسيتمم تكريم راو والمرشحين الأربعة الآخرين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية فى حدث تلفزيوونى الخاصة يوم الجمعة المقبل.

وفى مقابلة أجرتها معها الممثلة أنجيلينا جولى، قال راو إنه لا تبدو مثل عالم تقليدى، فكل ما تراه فى التلفزيون لصورة العالم يكون أكبر سنا وعادة ما يكون رجل أبيض.

وتابعت قائلة إن هدفها قد تغير بالفعل ليس فقط من اختراع أجهزتها الخاصة لحل مشكلات العالم، ولكن لإلهام الآخرين للقيام بالأمر نفسه، لأنه فى ضوء تجربتها الشخصية، ليس الأمر سهلا عندما لا ترى أى شخص يشبهك.

وتابعت قائلة إنها أرادت أن تبعت برسالة مفادها: "لو كنت أستطيع فعل ذلك، فأنت تستطيع وأى شخص يستطيع".

وكانت تايم قد بدأت تقليدها السنوى لتحديد شخصية العام عام 1927، لكن هذا العام شهد المرة التى تختار فيها المجلة طفلة العام.