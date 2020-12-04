اليوم السابع
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بومبيو يؤكد حرص إيران على العودة للمحادثات من أجل تخفيف العقوبات

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:37 م
بومبيو يؤكد حرص إيران على العودة للمحادثات من أجل تخفيف العقوبات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن (رويترز)

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قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن إيران تشير إلى رغبة "شديدة" فى العودة إلى طاولة التفاوض من أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها لكنه لم يفصح عما تعتزم واشنطن القيام به.

 

ولم يقدم بومبيو، خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة، دليلا على زيادة حرص طهران على عقد محادثات.

 

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى عام 2018 وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإيرانية .

 

وقال  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أعمال العنف التي تشهدها أفغانستان حاليا عند مستوى "مرتفع لدرجة غير مقبولة" مضيفا أن واشنطن طلبت من طرفي النزاع هناك "التراجع والانسحاب بحق".

وتابع بومبيو قائلا خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة "أوضحت لهم أن مستويات العنف لا يمكن أن تستمر بينما تجري هذه المفاوضات. لن يفلح ذلك".

 


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إيران

تخفيف العقوبات

وزير الخارجية الأمريكي

أمريكا

أخبار أمريكا

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