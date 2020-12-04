الوحدة الصحية بقرية أولاد صبور بالدقهلية تتسلم ماكينة فرم النفايات الطبية

الدقهلية - فريق المحافظات

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية بمرافقة لجنة تسليم ماكينة الفرم والتخلص النهائى من النفايات الطبية، وذلك للوحدة الصحية بقرية أولاد صبور التابعة للوحدة المحلية لقرية العصافرة بمركز المطرية، وتقوم الماكينة المشار إليها بفرم النفايات الطبية، ليتم التخلص منها نهائيا ولا يمكن مطلقا إعادة استخدمها مرة أخرى، حرصا على صحة وحياة المواطنين، وقد أوضح رئيس مركز ومدينة المطرية أن سعة الماكينة فى الدورة الواحدة تقوم بفرم من 50 كيلو إلى 70 كيلو فى وقت من 30 دقيقة إلى 40 دقيقة فى الدورة الواحدة.

وأشار رئيس المركز إلى أن محافظ الدقهلية وجه بأن تكون هذه الماكينة فى خدمة القطاع الطبى بالكامل فى نطاق محافظة الدقهلية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم خلال الأسابيع الماضية، بحضور ممثلى مديرية الصحة إنهاء إجراءات استلام الجهة الشاغلة لمبنى مركز الرعاية الأولية "الوحدة الصحية" لقرية أولاد صبور قرية العصافرة، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، وتم الاطمئنان لاستكمال التجهيزات والأجهزة الطبية، والأثاث.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سبق وأن تم تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية المشار إليها "حياة كريمة" بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطنى القرية ولخدمة القرى المجاورة وذلك فى مجالات رصف الطرق والصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف المحافظ أن مشروعات المبادرة شملت تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطنى القرية ورصف الطريق الترابى المؤدى لوحدة طب الأسرة وإحلال وتجديد الكوبرى الذى يربط بين القرية ووحدة طب الأسرة، إضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل فى إطار توفير سكن كريم بالإضافة إلى تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين وأيضا قوافل بيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا عملا على راحتهم وتوفير حياة كريمة لهم، فى اطار مبادرة "حياة كريمة" والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى بدعم ومساندة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى الاكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر.



ماكينة فرم النفايات الطبية



ماكينة فرم النفايات الطبية



ماكينة فرم النفايات الطبية