الهند تسجل 36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مومباى (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد ظلت أدنى من 40 ألفا لليوم الخامس على التوالي، مع تسجيل 36595 إصابة جديدة.

ووصل إجمالى عدد حالات الإصابة فى البلاد حاليا إلى 9.57 مليون، لكن العدد اليومى تراجع منذ تسجيل الدولة الآسيوية أعلى مستويات إصابة فى العالم فى معظم الأوقات فى شهرى أغسطس آب وسبتمبر أيلول رغم أن الشهر الماضى شهد موسم احتفالات مزدحما.

ولا تزال الهند صاحبة ثانى أعلى حصيلة إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة التى بلغ عدد الإصابات لديها حوالى 14 مليونا.

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات زاد 540 ليصل الإجمالى إلى 139188.