اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 08:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الهند تسجل 36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:51 ص
الهند تسجل 36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
مومباى (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة، أن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى البلاد ظلت أدنى من 40 ألفا لليوم الخامس على التوالي، مع تسجيل 36595 إصابة جديدة.

 

ووصل إجمالى عدد حالات الإصابة فى البلاد حاليا إلى 9.57 مليون، لكن العدد اليومى تراجع منذ تسجيل الدولة الآسيوية أعلى مستويات إصابة فى العالم فى معظم الأوقات فى شهرى أغسطس آب وسبتمبر أيلول رغم أن الشهر الماضى شهد موسم احتفالات مزدحما.

 

ولا تزال الهند صاحبة ثانى أعلى حصيلة إصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة التى بلغ عدد الإصابات لديها حوالى 14 مليونا.

 

وذكرت وزارة الصحة أن عدد الوفيات زاد 540 ليصل الإجمالى إلى 139188.

 

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

أزمة كورونا حول العالم

علاج كورونا

كوفيد 19

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إصابات كورونا تتجاوز 64.57 مليون والوفيات حوالى 1.5 مليون عالميا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:33 ص

تسجيل 142 إصابة بفيروس كورونا في موريتانيا.. والإجمالي يقفز لـ9005 حالات

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:00 ص

لقاح فيروس كورونا هو سلاح ردع الوباء فى كاريكاتير سعودى

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:00 ص

القطاع الصحى فى تركيا يواجه كارثة.. اتحاد الأطباء الأتراك يؤكد أن 78% من العاملين بالقطاع لا تتوفر لهم أدوات الحماية من "كورونا".. وأطباء يؤكدون عدم وجود أماكن للعزل.. وانتقادات دولية للنظام بسبب تفاقم الوضع

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة