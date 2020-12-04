المجر تسجل رقما قياسيا جديدا لوفيات كورونا اليومية

رويترز

سجلت المجر 189 وفاة بمرض كورونا، اليوم الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية جائحة كورونا، وبعد إحصاء اليوم الجمعة، قفز إجمالي الوفيات إلى 5513.

وعلى صعيد الإصابات سجلت البلاد 6212 حالة جديدة ليصل العدد الكلي إلى 238056 حسبما أظهرت بيانات حكومية.

وحتى أمس الخميس، احتلت المجر المرتبة الرابعة في معدل الوفيات بالاتحاد الأوروبي لكل 100 ألف شخص على مدى أسبوعين، بحسب بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وفرضت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إجراءات عزل عام جزئية قبل ثلاثة أسابيع لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر التجول اعتبارا من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش وإغلاق المدارس الثانوية.

وقال أوربان إن حكومته ستعلن تعليمات خاصة بعيد الميلاد يوم الاثنين.