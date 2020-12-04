اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

المجر تسجل رقما قياسيا جديدا لوفيات كورونا اليومية

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:42 ص
المجر تسجل رقما قياسيا جديدا لوفيات كورونا اليومية كورونا - أرشيف
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 سجلت المجر 189 وفاة بمرض كورونا، اليوم الجمعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بداية جائحة كورونا، وبعد إحصاء اليوم الجمعة، قفز إجمالي الوفيات إلى 5513.
 
وعلى صعيد الإصابات سجلت البلاد 6212 حالة جديدة ليصل العدد الكلي إلى 238056 حسبما أظهرت بيانات حكومية.
 
وحتى أمس الخميس، احتلت المجر المرتبة الرابعة في معدل الوفيات بالاتحاد الأوروبي لكل 100 ألف شخص على مدى أسبوعين، بحسب بيانات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
 
وفرضت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان إجراءات عزل عام جزئية قبل ثلاثة أسابيع لإبطاء وتيرة انتشار الفيروس، بما في ذلك حظر التجول اعتبارا من الساعة 1900 بتوقيت جرينتش وإغلاق المدارس الثانوية.
 
وقال أوربان إن حكومته ستعلن تعليمات خاصة بعيد الميلاد يوم الاثنين.

المجر

كوورنا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة