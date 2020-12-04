القومى للمرأة ببنى سويف ينظم قافلة طبية بقرية الأنصارى.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شارك فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، برئاسة نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة فى قافلة سكانية وندوة بقرية الأنصارى بمركز إهناسيا فى إطار حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة التى ترعاها وزارة التنمية المحلية.

وخلال القافلة تم الكشف على تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والأشعة وتنظيم الأسرة وتم التعرض لبعض قضايا العنف ضد المرأة ورأى الدين فى هذه القضايا خلال الندوة التى أقيمت على هامش القافلة وأبرزها قضية الختان.

وتحدث بعض رجال الدين عن رأى الدين فى ختام الإنسان وضرورة مراعاة المرأة وقيم الرحمة والمودة والسماحة وتناول محمد سعد مدير مركز النيل للإعلام دور الإعلام فى إبراز قضايا العنف ضد المرأة كالختان.

كما نوهت شيماء كرم، مسئول وحدة العنف ضد المرأة وعضو فرع المجلس القومى للمرأة عن كيفية الإبلاغ عن حالات ختان الإناث والزواج المبكر والعنف ضد المرأة.

حضر القافلة والندوة 60 سيدة و20 رجلا واتسمت الندوة بكثرة التساؤلات والمناقشات بين الحضور ورجال الدين.



قافلة سكانية بقرية الأنصارى فى بنى سويف



قافلة سكانية بقرية الأنصارى فى بنى سويف



قافلة سكانية بقرية الأنصارى فى بنى سويف