اليوم السابع
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الطاقة الذرية تعلن اعتزام إيران تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:21 م
الطاقة الذرية تعلن اعتزام إيران تركيب مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة شعار الطاقة الذرية
رويترز

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء اليوم الجمعة في تقرير حصلت عليه رويترز إن إيران أبلغت لجنة المفتشين التابعة للأمم المتحدة أنها تعتزم تركيب ثلاث مجموعات إضافية من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-2 إم المتطور في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.
 
وكتبت الوكالة في تقريرها "أخطرت إيران الوكالة أن الشركة المشغلة لمحطة تخصيب الوقود في نطنز تعتزم بدء تركيب ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2 إم في المحطة"، مشيرة إلى أنها ستضاف إلى أحد الأجهزة من الطراز نفسه مستخدم بالفعل في التخصيب هناك.
 
وينص الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية على أن طهران يمكنها استخدام أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول آي.آر-1 فحسب، وهي أقل كفاءة، في المحطة الموجودة تحت الأرض وأن هذه هي الأجهزة الوحيدة التي يمكن لإيران استخدامها لتخصيب اليورانيوم.

الطاقة الذرية

إيران

أجهزة الطرد المركزي المتقدمة

الاتفاق النووي

اخبار ايران

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