وقالت يينغ إن "محاولة الفصل بين الحزب الشيوعي والشعب الصيني غير مجدية، حيث إن قيادة الحزب الشيوعي الصيني هي السمة الأساسية للإشتراكية ذات الخصائص الصينية".



واعتبرت يينغ أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن تعكس افتقارا إلى المعرفة الأساسية، أو التزام المساواة والاحترام المتبادل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية مع الصين.



وأعربت يينغ عن أسفها حيال ما وصفته بـ "الترهيب الأبيض" ضد الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة من جانب بعض القوى المناهضة للصين ممن يعانون من التحيز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة ، مضيفة أن الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات والتصريحات، معتبرة أنها لن تضر إلا بالمصالح الأمريكية ومصالح الشعبين.



وحثت يينغ الحكومة الأمريكية على النظر إلى التنمية الصينية بطريقة أكثر عقلانية وهدوءا وحيادا، وتصحيح النظرة التي وصفتها بـ "المشوهة" تجاه الحزب الشيوعي الصيني.