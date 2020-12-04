اليوم السابع
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الصحة الفلسطينية تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:36 م
الصحة الفلسطينية تسجل 1968 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة كورونا في فلسطين - أرشيف
رويترز

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، تسجيل 1968‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا و‭‭17‬‬ حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
 
وقالت الكيلة‭‭ ‬‬إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع ‭‭‭‭788‬‬ حالة.
 
وتفرض الحكومة الفلسطينية اليوم وغدا‭،‭ ‬‬إغلاقا‭‭ ‬‬شاملا في الضفة الغربية، وإغلاقا جزئيا من الأحد إلى الخميس يوميا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا لمواجهة انتشار الفيروس.
 
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 108301 إصابة تعافى منها ‭‭83018 وتوفي ‭‭891‬‬.

فلسطين

كورونا

فيروس عالمي

وباء عالمي

كوفيد19

مي الكيلة

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