الصحة العالمية تأمل بتوفير نصف مليار جرعة من لقاحات كورونا مطلع 2021

كتب وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية COVAX الدولية، فى الربع الأول من العام المقبل، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان اليوم الجمعة، إن "الهدف النهائى توفير ما لا يقل عن مليارى جرعة مع نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20% من سكان الدول التى تشملها آلية COVAX".

يذكر أن آلية COVAX لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق عالمى تعمل برعاية منظمة الصحة العالمية، وتم تأسيسها للإسراع بتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم.