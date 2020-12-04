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السفير السعودى: فخور بأبطال فيلم"الطار" المشارك بمهرجان القاهرة السينمائى

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 12:04 م
السفير السعودى: فخور بأبطال فيلم"الطار" المشارك بمهرجان القاهرة السينمائى السفير أسامة بن أحمد نقلى سفير الممكلة العربية السعودية بالقاهرة
إيمان حنا

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عبر السفير  أسامة بن أحمد نقلى سفير الممكلة العربية السعودية لدى القاهرة ، عن فخره بفيلم "حد الطار" السعودى المشارك فى مهرجان القاهرة السينمائى المنعقدة فعالياته حاليا.

وقال نقلى فى غريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "كنت أتمنى أن أكون وسطكم وبينكم يا أبنائى لولا ظروف تواجدى فى رحلة عمل بالمملكة ..لكن هذا لم يمنع سعادتى وافتخارى بكم ".

وقدافتتح الفيلم السعودي "حد الطار" أمس عروض مسابقة آفاق السينما العربية، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، ليصبح أول فيلم سعودي يشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان الدولي.

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الفيلم يعرض لأول مرة عالميا، وهو من إخراج عبد العزيز الشلاحى، وتدور أحداثه في حي شعبي تملأه التناقضات الاجتماعية والتضحيات الإنسانية، حيث يقع "دايل" ابن منفذ أحكام الإعدام "السياف" في غرام "شامة" ابنة مُغنية الأفراح "الطقاقة".

وقد شهد العرض حضورا كبيرا من جمهور المهرجان، وتقع أحداث الفيلم في 80 دقيقة، مع نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانا أفضل؟


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