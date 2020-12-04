اليوم السابع
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السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:01 ص
السعودية توقع اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي السعودية
رويترز

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وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية مع زيمبابوي، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، ودعم قضايا الأمن والسلام في العالم. وقع الاتفاقية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ووقع عن السعودية، المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بينما وقع عن جمهورية زيمبابوي مندوبها لدى الأمم المتحدة فريدريك موسيوا ماكامورا شافا.
 
وأكد السفيران بهذه المناسبة، أن توقيع الاتفاقية بين البلدين يأتي من دافع حرص حكومة البلدين على تعزيز العلاقات وتوسيع آفاق التعاون بينهما، ودعماً لقضايا الأمن والسلام في العالم، بناء على أحكام اتفاقية العلاقات والحصانات الدبلوماسية الموقعة في فيينا في 18 إبريل عام 1961 م.
 
كما جددا التأكيد على أن توقيع الاتفاقية يأتي رغبة في أن تؤدي هذه الخطوة إلى توطيد أواصر التعاون المثمر ونحو إقامة أفضل العلاقات والصلات الودية بينهما في مختلف الميادين.
 
حضر مراسم التوقيع نائب المندوب الدائم لوفد المملكة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ورئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة نداء أبو علي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة فيصل الحقباني.
 

المملكة العربية السعودية

اتفاقية

علاقات دبلوماسية

زيمبابوي

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