اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:27 م
خالد صلاح
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الداخلية التونسية تعتقل عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 04:23 م
الداخلية التونسية تعتقل عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي الشرطه التونسية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن بولايتي قابس ومدنين، ألقت القبض على عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي.


وأفادت الوزارة ،في بيان لها، بأن دورية تابعة لمصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بولاية مدنين، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري صادرة في شأنه عدة أوامر ضبط وأحكام بالسجن.


وأضافت أنه تم أيضًا إلقاء القبض على عنصر تكفيري بولاية قابس، صادر في شأنه أحكام لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأنه.


الداخلية التونسية

تنظيم إرهابي

الارهاب في تونس

اخبار تونس

تونس

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