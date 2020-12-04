الداخلية التونسية تعتقل عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن بولايتي قابس ومدنين، ألقت القبض على عنصرين تكفيريين لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي.



وأفادت الوزارة ،في بيان لها، بأن دورية تابعة لمصلحة مكافحة الإرهاب التابعة للحرس الوطني بولاية مدنين، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيري صادرة في شأنه عدة أوامر ضبط وأحكام بالسجن.



وأضافت أنه تم أيضًا إلقاء القبض على عنصر تكفيري بولاية قابس، صادر في شأنه أحكام لانتمائه إلى تنظيم إرهابي، وقد أذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها، باتخاذ ما يتعين في شأنه.