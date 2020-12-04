اليوم السابع
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الجيش المغربى يضبط خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بمدينة تطوان

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:18 ص
الجيش المغربى يضبط خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بمدينة تطوان الشرطة المغربية - أرشيف
وكالات

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قادت فرق مكافحة الإرهاب المغربية، عملية أمنية ناجحة ي مدينة تطوان، أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش الإرهابي، في وقت مبكر من صباح الجمعة.

وقد جرت العملية في منطقتين مختلفتين بتطوان، الأولى بحي بوجراح والثانية بحي الكاريان، وأسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص إرهابيين مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 21 و 38 سنة.
 
الموقوفون بايعوا تنظيم “داعش” الإرهابي ووثقوا ذلك في فيديو، أكد توجهاتهم الإرهابية. وأكد المشتبه فيهم خلال مبايعتهم لتنظيم "داعش" الإرهابي عزمهم على تنفيذ عمليات إرهابية خطيرة لزعزعة أمن واستقرار المغرب، قبل أن تصل إليهم أيادي مصالح الأمن المغربية.

المغرب

الشرطة المغربية

داعش

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