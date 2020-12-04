البحرين تجيز الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا

قالت البحرين اليوم الجمعة إنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك للوقاية من فيروس كورونا لتصبح بذلك ثانى بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا، وكانت البحرين أقرت فى نوفمبر استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين على الخطوط الأمامية.

وجاء نص البيان على وكالة الانباء البحرينية كالتالى:_

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية اليوم على الاستخدام الطارئ للقاح الذى تنتجه شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتصبح المملكة ثانى دولة فى العالم تجيز الاستخدام لهذا اللقاح وذلك من خلال إتاحته أمام الفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التى تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس.

جاء ذلك بناء على الدراسة التى قامت بها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة على ضوء المعلومات التى وفرتها شركة فايزر حول النتائج التى رصدتها للقاح من حيث السلامة والفاعلية.

وصرحت الدكتورة مريم عذبى الجلاهمة الرئيس التنفيذى للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنه قد تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التى قدمتها الشركة والتى شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية وممثليها للإجابة على كافة الاستفسارات التى قدمتها الهيئة.

هذا، ويتم ترخيص الاستخدام الطارئ بالتنسيق مع الشركة المصنعة لتطبيق العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح، منها الاستخدام ضمن نطاق تحدده الجهات الصحية فى مملكة البحرين، وتحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم، بالإضافة إلى المراقبة والإبلاغ عن الأحداث السلبية وتوفير معلومات داعمة للسلامة والفعالية والتصنيع، حيث سيتم حصر من تنطبق عليهم الشروط لأخذ اللقاح لإعطائهم مواعيد فى المركز المخصص للتطعيم.

وبإجازة الاستخدام الطارئ للقاح فايزر تكون المملكة قد أقرت ثانى استخدام طارئ للقاح فى البحرين بعد لقاح شركة سينوفارم، وهو ما يؤكد الحرص الذى توليه المملكة للحفاظ على صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا فى المجتمع.

من جهتها قالت ليندسى ديتشى ، رئيس مجموعة فايزر الخليج ''إن ترخيص الاستخدام الطارئ اليوم فى مملكة البحرين يمثل لحظة تاريخية أخرى فى المعركة ضد فيروس كورونا (كوفيد-19). هذا الترخيص هدف نعمل على تحقيقه منذ أن أعلنا لأول مرة أن العلم سينتصر، ونشيد بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية فى مملكة البحرين لقدرتها على إجراء تقييم دقيق واتخاذ الإجراءات فى الوقت المناسب للمساعدة فى حماية المواطنيين والمقيمين فى مملكة البحرين".