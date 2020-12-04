اليوم السابع
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الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:37 م
خالد صلاح
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الأردن يعلن تسجيل 51 حالة وفاة و3116 إصابة بفيروس كورونا

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 07:21 م
الأردن يعلن تسجيل 51 حالة وفاة و3116 إصابة بفيروس كورونا كورونا في الأردن
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 51 وفاة و3116 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2960، والإصابات إلى 234 ألفا و353.
 
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 54 ألفا و198 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 173 حالة، فيما غادرت 203 حالات المستشفيات بعد شفائها.
 
ولفتت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1749 حالة، منها 409 حالات على أسرّة العناية الحثيثة، مشيرة إلى تسجيل 3 آلاف و826 حالة شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 177 ألفا و195 حالة.
 
وأضافت الوزارة أن 21 ألفا و761 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن مليونين و648 ألفا و917 فحصا، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 3ر14 بالمئة.
 

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