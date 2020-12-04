افتتاح 9 مساجد بكفر الشيخ بتكلفة 24.5 مليون جنيه

كفر الشيخ - محمد سليمان

افتتح اللواء ياسر حفناوى، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى ، مدير عام الدعوة ، وأئمة الأوقاف ب 4 مراكز تابعة للمحافظة "كفر الشيخ ، والحامول ، وفوه ، ودسوق"، 9 مساجد برعاية المحافظ، والدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف.

وأدى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومرافقيه صلاة الجمعة فى مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز كفر الشيخ، ويقع على مساحة 375 متراً مكون من 3 طوابق، بتكلفة 5 ملايين و350 ألف جنيه.

وتناول الشيخ عطا بسيونى ، مدير إدارة الدعوى خلال الخطبة التى كان عنوانها "العرض والشرف" ،أن العرض فطرة إنسانية سليمة وأصحاب الفطرة السليمة يحفظون أعراضهم وكرامتهم، مطالبا كل المسلمين بعدم الخوض فى الأعراض، مؤكداً أن الشرف تسعى إليه النفوس النقية، والإسلام دعا إلى الحفاظ على العرض لقوله تعالى :"ولا تقربوا الزنا".

كما تم افتتاح ومسجد الرحمة بقرية 13 الحفير بمركز الحامول ، يقع على مساحة 800 متر ، بتكلفة 4 ملايين جنيه ،ومسجد المرحوم محمد الدسوقي، بقرية القلينى بمركز الحامول ،على مساحة 300 متر ، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه ، ومسجد عزبة سلامة بعزبة سلامة بالعجوزين التابعة لمركز دسوق، يقع على مساحة 180 متراً بتكلفة 900 ألف جنيه،ومسجد عبدالعال حسن ، بقرية دمرو التابعة لمركز سيدى سالم ، يقع على مساحة 312 مترا بتكلفة مليون و560 ألف جنيه ،ومسجد عاشور بقرية قبريط التابعة لمركز فوه ، يقع على مساحة 300 متر ،بتكلفة مليون و500 ألف جنيه ،ومسجد السلام يوسف قنديل بقرية زهران التابعة لمركز كفر الشيخ، يقع على مساحة 820 متراً بتكلفة 2 مليون جنيه ،ومسجد عزبة جمعة التابعة لمركز الحامول، يقع على مساحة 1000 متر، بتكلفة 5 ملايين جنيه ،ومسجد الرحمة بقرية العونة بدقميرة التابعة لمركز كفر الشيخ، يقع على مساحة 540 متراً بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه .

أكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، أنه تم افتتاح 9 مساجد بقرى محافظة كفر الشيخ ،بتكلفة إجمالية 24 مليون و510 ألف جنيه ،وسبق افتتاح 10 مساجد، مؤكداً أن مصر تهتم ببناء وإعمار المساجد بالعزب والقرى والمدن.

وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ ، إن غرفة العمليات بالمديرية،إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار ، حريص على دعم المساجد وانشائها ، مشيراً إلى أن القيادة السياسة توجه ببناء المساجد وتشييدها والاهتمام به ، وهذا رد واضح على دعاة الشر والتخريب بأن مصر تولى اهتماما كبيراً بمساجد الله ، مؤكداً أن أعمال التطهير والتعقيم مستمرة بصفة يومية ب4 آلاف مسجد تابعة لمديرية الأوقاف بكفر الشيخ ، بالإضافة للمساجد الجديدة التى تم افتتاحها، مشيراً إلى أن الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، يحرص على متابعة المساجد ، والاهتمام بإنشاء مساجد جديدة ، المقامة تحت الإشراف الهندسى المباشر للمديرية، مشيراً إلى أن قيادات الدعوة بالمديرية والإدارات شهدوا افتتاح المساجد كلُ فى دائرة إدارته.











