اليوم السابع
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افتتاح مسجد جديد بمدينة بلقاس على مساحة 400 متر بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:43 م
افتتاح مسجد جديد بمدينة بلقاس على مساحة 400 متر بتكلفة 2.5 مليون جنيه جانب من الافتتاح
الدقهلية شريف الديب

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افتتح الدكتور عمرو عبد العاطى رئيس مركز بلقاس اليوم الجمعة مسجد قرية النشرة التابعة للوحدة المحلية لقرية الشوامى بمركز ببقاس على مساحة 400 متر وبتكلفة  2.5 مليون جنيه بمساهمة الجهود الذاتية وبإشراف وزارة الأوقاف، وتم فرشه بالكامل ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد عدد من المساجد فى محافظة الدقهلية.

 

وأدى رئيس المركز صلاة الجمعة بالمسجد الجديد عقب افتتاحه، مشيرا إلى حرص المحافظة على التعاون التام مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات وكافة قطاعات المرافق والخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

 

 

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وألقى خطبة الجمعة الشيخ الدكتور محمد حسين بمديرية أوقاف الدقهلية وحضر الافتتاح الدكتور محمد حسين ممثلا وقيادات الأوقاف بمركز بلقاس عن مديرية أوقاف الدقهلية، نواب رئيس المركز وجمع من مواطنى القرية والقرى المجاورة.


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