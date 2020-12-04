اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اختفاء الجسم الغامض فى رومانيا كما حدث فى صحراء أمريكا.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 12:32 م
اختفاء الجسم الغامض فى رومانيا كما حدث فى صحراء أمريكا.. اعرف التفاصيل كتلة متراصة غامضة أخرى في رومانيا
كتب إيهاب محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختفت الكتلة المعدنية المتراصة فى رومانيا، كما اختفت شبيهتها في صحراء ولاية يوتا الأمريكية منذ عده أيام، وظهرت المتراصة فى شمال رومانيا بالقرب من قلعة داتشيا القديمة فى مدينة بياترا نيامتس في 30 نوفمبر، وذلك بعد اختفاء هيكل مشابه من أصل غير معروف في 29 نوفمبر، وقد تم اكتشافه لأول مرة في 18 نوفمبر، في ولاية يوتا الأمريكية.

 

 

وقال الصحفى روبرت يوسب لـ"رويترز": "المتراصة التى يبلغ ارتفاعها 2.8 متر اختفت فى منتصف الليل بهدوء مثل ما ظهرت الأسبوع الماضي"، إنه رأى الهيكل من قبل ولاحظ أنه يتكون من صفائح معدنية ملحومة معا بإهمال شديد.

وأثار أصل الهيكل حيرة المسؤولين الرومانيين مثل نظرائهم في ولاية يوتا الأمريكية، وقالت روكسانا جوسانو، المسئولة عن الثقافة والتراث في نيمت، "بدأنا النظر فى المظهر الغريب للهيكل، وما زلنا لا نعرف من هو المالك حتى الآن، ويقع في منطقة محمية في موقع أثري، قبل تثبيت شيء ما هناك، كانوا بحاجة إلى إذن من مؤسستنا، والذي يجب أن توافق عليه وزارة الثقافة"،  وفقا لـ"روسيا اليوم".

 

كتلة متراصة غامضة أخرى في رومانيا
كتلة متراصة غامضة أخرى في رومانيا

 

وأعلنت إدارة الحياة البرية فى ولاية يوتا، غرب الولايات المتحدة، أنها تلقت معلومات موثقة عن اختفاء الهيكل، وإزالته من جهة غير معروفة، وذلك بعد أيام من العثور عليه.

وذكرت تقارير صحفية فى وقت سابق، أن موظفين في إدارة موارد الحياة البرية الأمريكية، عثروا على الجسم الغريب في صحراء يوتا، عندما كان موظفو الإدارة يجرون إحصاء لعدد الأغنام الكبيرة في منطقة نائية من جنوب شرق ولاية يوتا الأسبوع الماضى عندما رصدوا جسما غريبا بواسطة مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة فى الولاية.


كتلة متراصة غامضة أخرى في رومانيا

ولاية يوتا

يوتا

قلعة داتشيا

رومانيا

صحراء أمريكا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تفكيك عمود معدنى غامض ظهر فى صحراء ولاية يوتا الأمريكية

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 12:20 م

هيكل معدنى غامض يظهر ويختفى فى صحراء يوتا الأمريكية

الأحد، 29 نوفمبر 2020 10:12 م

صور.. العالم هذا الصباح.. ليلة مرعبة في لبنان تنتهي بطرد 270 عائلة سورية من قرية بشرى ..قرية يابانية معظم سكانها من خيالات المآتة.. هيكل معدنى غامض يشبه الأحجار وسط صحراء ولاية يوتا يثير ضجة فى أمريكا

السبت، 28 نوفمبر 2020 09:00 ص

هيكل معدنى غامض وسط صحراء ولاية يوتا يثير ضجة فى أمريكا.. ألبوم صور

السبت، 28 نوفمبر 2020 12:00 ص

اكتشاف جسم معدنى غامض طوله 12 قدما وسط صحراء يوتا الأمريكية.. صور

الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة