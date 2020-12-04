اختفاء الجسم الغامض فى رومانيا كما حدث فى صحراء أمريكا.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب محمد

اختفت الكتلة المعدنية المتراصة فى رومانيا، كما اختفت شبيهتها في صحراء ولاية يوتا الأمريكية منذ عده أيام، وظهرت المتراصة فى شمال رومانيا بالقرب من قلعة داتشيا القديمة فى مدينة بياترا نيامتس في 30 نوفمبر، وذلك بعد اختفاء هيكل مشابه من أصل غير معروف في 29 نوفمبر، وقد تم اكتشافه لأول مرة في 18 نوفمبر، في ولاية يوتا الأمريكية.

وقال الصحفى روبرت يوسب لـ"رويترز": "المتراصة التى يبلغ ارتفاعها 2.8 متر اختفت فى منتصف الليل بهدوء مثل ما ظهرت الأسبوع الماضي"، إنه رأى الهيكل من قبل ولاحظ أنه يتكون من صفائح معدنية ملحومة معا بإهمال شديد.

وأثار أصل الهيكل حيرة المسؤولين الرومانيين مثل نظرائهم في ولاية يوتا الأمريكية، وقالت روكسانا جوسانو، المسئولة عن الثقافة والتراث في نيمت، "بدأنا النظر فى المظهر الغريب للهيكل، وما زلنا لا نعرف من هو المالك حتى الآن، ويقع في منطقة محمية في موقع أثري، قبل تثبيت شيء ما هناك، كانوا بحاجة إلى إذن من مؤسستنا، والذي يجب أن توافق عليه وزارة الثقافة"، وفقا لـ"روسيا اليوم".



كتلة متراصة غامضة أخرى في رومانيا

وأعلنت إدارة الحياة البرية فى ولاية يوتا، غرب الولايات المتحدة، أنها تلقت معلومات موثقة عن اختفاء الهيكل، وإزالته من جهة غير معروفة، وذلك بعد أيام من العثور عليه.

وذكرت تقارير صحفية فى وقت سابق، أن موظفين في إدارة موارد الحياة البرية الأمريكية، عثروا على الجسم الغريب في صحراء يوتا، عندما كان موظفو الإدارة يجرون إحصاء لعدد الأغنام الكبيرة في منطقة نائية من جنوب شرق ولاية يوتا الأسبوع الماضى عندما رصدوا جسما غريبا بواسطة مروحية تابعة لإدارة السلامة العامة فى الولاية.