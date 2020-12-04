إيفانكا ترامب عن مبادرات دعم المزارعين فى أمريكا: لقد حققت نجاحا هائلا

كتب محمد سعودي

أكدت إيفانكا ترامب، الأبنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته البارزة فى البيت الأبيض، على دعمها لمبادرات دعم المزارع الأمريكية الصغيرة، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورا خلال دعمها لهذه المبادرات، معلقة: "لقد حققت جهودنا لإطعام المحتاجين ودعم المزارع الأمريكية الصغيرة نجاحًا هائلاً".



إيفانكا ترامب عبر انستقرام

وأشارت الأبنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى مبادرات دعم المزارعين في أمريكا مثل " FarmersToFamilies"، مضيفة :"قمنا بزيادة كمية المنتجات الطازجة - من المزارع الصغيرة فى أمريكا - إلى أيدى الأمريكيين ذوى الدخول المنخفضة. أنا فخور بالعمل مع السكرتير بيرديو في وزارة الزراعية الأمريكية لقيادة هذه البرامج".



ترامب مع ابنته إيفانكا

من ناحية أخرى، قالت إيفانكا ترامب، إن الرئيس ترامب اتخذ إجراءات كاسحة لتحديث الحكومة الفيدرالية، وجعلها أكثر ابتكارا حتى يستفيد الأمريكيون، حيث غردت ايفانكا على حسابها بـ"تويتر"، قائلة: "ترامب اتخذ إجراءات حاسمة لتحديث حكومتنا الفيدرالية وجعلها أكثر ابتكارًا واستجابة وفاعلية للشعب الأمريكى من خلال التوقيع على قانون برنامج مراكز تحديث التكنولوجيا المتميزة ليصبح قانونًا".



صورة خضروات تنشرها إيفانكا ترامب

وفُوجئ سكان مدينة نيويورك الأمريكية بالكثير من المنشورات المعلقة على الجدران، التى تطالب برحيل إيفانكا ترامب من المدينة، مؤكدين أنها شخص "غير مرغوب به"، كما طالبت المنشورات برحيل جاريد كوشنر كبير المساعدين فى البيت الأبيض وزوج إيفانكا ابنة الرئيس المنتهى ولايته.

وظهرت سلسلة من ملصقات حملت عنوان "غير مرغوب" فى جميع أنحاء مدينة نيويورك خصوصا فى منطقة مانهاتن، وكتب على المنشورات التى علقت على جدران المدينة وعلى الأعمدة "إيفانكا ترامب.. غير مرغوب فيها بمدينة نيويورك".