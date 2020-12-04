إيطاليا تعلن تشديد التدابير التقييدية خلال أعياد الميلاد بسبب كورونا

فاطمة شوقى

أعلن رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي عن اجراءات تقييدية أكثر صرامة لاحتواء وباء كورونا خلال عطلة أعياد الميلاد، في الفترة من 21 ديسمبر إلى 6 يناير من العام الجديد، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، "سيكون عيد ميلاد مختلفًا ولكن ليس أقل أصالة"، منوها بأن المرسوم الجديد بشأن تدابير مكافحة الجائحة يهدف الى "تجنب الإغلاق المعمم الذي كان من الممكن أن يكون وقعه أكثر ضررا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية "

وشدد رئيس الوزراء: "نحن بحاجة إلى الالتزام بهذه التدابير والاستمرار على هذا المنوال حتى يتوفر اللقاح".

وتتضمن هذه الاجراءات حظر السفر بين الاقاليم، بغض النظر عن تصنيفها بالالوان الاصفر والبرتقالي والاحمر. ويمتد الحظر ليشمل التنقل بين المحافظات والبلديات في يومي 25 و 26 ديسمبر وفي اليوم الأول من العام الجديد، باستثناء ظروف تتعلق بالعمل والصحة. كما تفرض الاجراءات الحجر المنزلي على القادمين من دول خارج منطقة شنجن.

كما تم تأكيد حظر التجوال الليلي من الساعة 10 مساءً إلى 5 صباحًا، مع تمديده حتى الساعة 7 صباحًا في ليلة رأس السنة الجديدة.