اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 01:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندبندنت: 800 ألف جرعة من لقاح فايزر تصل بريطانيا وفاوتشى يعتذر عن التشكيك

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 11:05 ص
إندبندنت: 800 ألف جرعة من لقاح فايزر تصل بريطانيا وفاوتشى يعتذر عن التشكيك لقاح فايزر
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه يعتقد أن الجرعات ىالأولى من لقاح فايزر/ بيوتيك قد وصلت إلى المملكة المتحدة، بعد فترة قصيرة من إعلان الجهات التنظيمية إمكانية توزيعها.

 وأوضحت الصحيفة أنه من بين 40 مليون جرعة طلبتها الحكومة البريطانية من لقاح فايزر، من المتوقع أن تكون 800 ألف جرعة قد وصلت إلى بريطانيا بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت بريطانيا أول دول غربية توافق على لقاح كورونا من إنتاج شركة فايزر الأمريكية العملاقة فى تصنيع الأدوية وبيوتيك الألمانية، فيما وصفته شبكة سى إن إن بقرار تاريخى فى معركة بواء كورونا تمهد الطريق لتوزيع أول جرعات اللقاح الأسبوع المقبل.

 وقد أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك صباح الأربعاء أن "المساعدة فى الطريقة"، وذلك بعد موافقة الهيئات التنظيمية بشكل طارئ على استخدام اللقاح.

 ودافعت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية عن سرعة قرارها بالموافقة على لقاح فايزر، وقالت إنها لم تتنازل عن السلامة. وأوضحت وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية MHRA أنها قامت بتقييم البيانات بدقة فى أقصر وقت ممكن دون المساومة على دقة المراجعة التى قاموا بها. وأوضحت الوكالة أنها بدأت فى مراجعة بيانات اللقاح بداية أكتوبر الماضى.

من ناحية أخرى، اعتذر أبرز خبراء الأوبئة فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى عن إشارته من قبل إلى أن بريطانيا قد تسرعت فى موافقتها على لقاح فايزر وبيوتيك. وقال فاوتشى فى تصريحات لبى بى سى إن هناك سوء فهم، مؤكدة أنه يعتذر عنه. وأعرب فاوتشى عن ثقته فى المجتمعى العلمى والجهات التنظيمية فى بريطانيا.

 

 


 


لقاح فايزر

بريطانيا

لقاح اعراض كورونا

فاوتشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف تعمل لقاحات كورونا عبر تقنية mRNA؟ ..تعطي الجسم رسالة تحفز المناعة على مهاجمة الفيروس عند الإصابة الفعلية.. العلاج يبدأ بجرعتين على الأقل.. وأدوية فايزر ومودرنا أول لقاحات مرخصة تستخدم التقنية بأمريكا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 09:00 م

50 مستشفى ببريطانيا تستعد لطرح لقاح كورونا من فايزر الأسبوع المقبل

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:38 م

مشاركون بتجارب لقاح فايزر: آثاره الجانبية بسيطة وتشبه تأثير تطعيم الإنفلونزا

الخميس، 03 ديسمبر 2020 12:00 م

وباء كورونا يهدد أوروبا بموجة شرسة مع بداية ديسمبر ويلغى احتفالات الكريمساس.. خبير: مخاوف من موجة ثالثة.. الدول الأوروبية تستمر فى الإغلاق.. ولقاحا فايزر وموديرنا ينتظران الحسم الأوروبى "صور"

الأربعاء، 02 ديسمبر 2020 08:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة