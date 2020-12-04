إندبندنت: 800 ألف جرعة من لقاح فايزر تصل بريطانيا وفاوتشى يعتذر عن التشكيك

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إنه يعتقد أن الجرعات ىالأولى من لقاح فايزر/ بيوتيك قد وصلت إلى المملكة المتحدة، بعد فترة قصيرة من إعلان الجهات التنظيمية إمكانية توزيعها.

وأوضحت الصحيفة أنه من بين 40 مليون جرعة طلبتها الحكومة البريطانية من لقاح فايزر، من المتوقع أن تكون 800 ألف جرعة قد وصلت إلى بريطانيا بحلول الأسبوع المقبل.

وكانت بريطانيا أول دول غربية توافق على لقاح كورونا من إنتاج شركة فايزر الأمريكية العملاقة فى تصنيع الأدوية وبيوتيك الألمانية، فيما وصفته شبكة سى إن إن بقرار تاريخى فى معركة بواء كورونا تمهد الطريق لتوزيع أول جرعات اللقاح الأسبوع المقبل.

وقد أعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك صباح الأربعاء أن "المساعدة فى الطريقة"، وذلك بعد موافقة الهيئات التنظيمية بشكل طارئ على استخدام اللقاح.

ودافعت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية عن سرعة قرارها بالموافقة على لقاح فايزر، وقالت إنها لم تتنازل عن السلامة. وأوضحت وكالة تنظيم الأدوية والرعاية الصحية MHRA أنها قامت بتقييم البيانات بدقة فى أقصر وقت ممكن دون المساومة على دقة المراجعة التى قاموا بها. وأوضحت الوكالة أنها بدأت فى مراجعة بيانات اللقاح بداية أكتوبر الماضى.

من ناحية أخرى، اعتذر أبرز خبراء الأوبئة فى الولايات المتحدة أنتونى فاوتشى عن إشارته من قبل إلى أن بريطانيا قد تسرعت فى موافقتها على لقاح فايزر وبيوتيك. وقال فاوتشى فى تصريحات لبى بى سى إن هناك سوء فهم، مؤكدة أنه يعتذر عنه. وأعرب فاوتشى عن ثقته فى المجتمعى العلمى والجهات التنظيمية فى بريطانيا.



