إقبال كبير من المواطنين على سوق السمك الجديد فى بورسعيد.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهد سوق الأسماك الجديد بحى العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وعدد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى، حيث أشاد الجميع بما لمسوه فى سوق الأسماك الجديد من طفرة فى مستوى الخدمات، وتوافر لكافة أنواع الأسماك وتصميم السوق الذى يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق.

وقال عدد من زائرى السوق من المحافظات المجاورة، إن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية فى عدد من المجالات خلال فترة وجيزة، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم فى تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.