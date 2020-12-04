اليوم السابع
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إدارة الأزمات بالمنتره تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للطقس السيئ.. صور

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 06:35 م
إدارة الأزمات بالمنتره تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للطقس السيئ.. صور مصدات رمال للأمواج شرق الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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وضعت إدارة الأزمات بحى المنتزه ثان شرق الإسكندرية، اليوم الجمعة، الرمال كمصدات للأمواج بالشواطئ بنطاق الحى، كإجراء احترازى خلال النوات القادمة. وقد قدم اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش الإسكندرية، حيث حالة من استقرار الأجواء الجوية، ما ساعد على خروج المواطنون للاستمتاع بالأجواء الشتوية الدافئة، وسط توقعات بنوة قاسم خلال الأيام القليلة القادمة .

وتستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال نوة قاسم، التى تضرب المحافظة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد الصيادين الذى راح ضحية تلك النوة الشديدة من الطقس السيئ، حيث تشهد محافظة الإسكندرية العديد من النوات التى تصل إلى 18 نوة خلال موسم فصل الشتاء.

وتعد نوة قاسم من أخطر النوات على الإسكندرية فى الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام، وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين، ويدعى قاسم، والذى تعرض للغرق فى تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

 

إدارة الأزمات تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للنوات شرق الإسكندرية (1)
إدارة الأزمات تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للنوات شرق الإسكندرية 
 
إدارة الأزمات تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للنوات شرق الإسكندرية (2)
إدارة الأزمات تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للنوات شرق الإسكندرية

 

إدارة الأزمات تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للنوات شرق الإسكندرية (3)
إدارة الأزمات تضع مصدات رمال للأمواج تحسبا للنوات شرق الإسكندرية

الاسكندرية

نوة قاسم

طقس الاسكندرية

حالة الطقس

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