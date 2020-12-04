اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 ديسمبر 2020 03:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"أوقاف بنى سويف" تفتتح مسجد قرية بنى موسى الشرقى الجديد اليوم

الجمعة، 04 ديسمبر 2020 02:00 ص
"أوقاف بنى سويف" تفتتح مسجد قرية بنى موسى الشرقى الجديد اليوم مسجد جديد-ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة مسجد قرية بني موسي الشرقي التابعة لمركز بني سويف، ضمن 19 مسجدا سيتم افتتاحها اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية.

وسيؤدى المصلون من أهالى القرية وقيادات مديرية الأوقاف صلاة الجمعة داخل المسجد الذى تم إنشاؤه.

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (19) مسجدًا اليوم الجمعة القادمة وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (527) مسجدًا.

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

أوقاف بنى سويف

مساجد جديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. أوقاف الأقصر تعلن فرش 3 مساجد وإفتتاح مسجد جديد غدا

الخميس، 26 نوفمبر 2020 11:04 ص

الدولة تعمر بيوت الله.. افتتاح 24 مسجدا جديدا بالمحافظات.. محافظ البحيرة: العمارة الهندسية المتميزة سمة المساجد الجديدة.. ومحافظ الفيوم يشهد افتتاح 6 مساجد.. والأهالى ملتزمون بالإجراءات الاحترازية.. صور

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 06:30 م

صور.. سكرتير عام الدقهلية يفتتح 5 مساجد جديدة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 03:14 م

صور.. محافظ الفيوم يفتتح 6 مساجد جديدة

الجمعة، 20 نوفمبر 2020 02:58 م

"أوقاف أسوان" تفتتح مسجدين جديدين بإدفو.. صور

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:36 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة