"أوقاف بنى سويف" تفتتح مسجد قرية بنى موسى الشرقى الجديد اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة بنى سويف اليوم الجمعة مسجد قرية بني موسي الشرقي التابعة لمركز بني سويف، ضمن 19 مسجدا سيتم افتتاحها اليوم الجمعة على مستوى الجمهورية.

وسيؤدى المصلون من أهالى القرية وقيادات مديرية الأوقاف صلاة الجمعة داخل المسجد الذى تم إنشاؤه.

وأعلنت وزارة الأوقاف في بيان لها أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى سيتم افتتاح (19) مسجدًا اليوم الجمعة القادمة وذلك في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م (527) مسجدًا.