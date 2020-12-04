أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الزهراء بقرية أبو زعفه اليوم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، بأنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تتشرف مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، الموافق 2020/12/4 بافتتاح مسجد جديد وهو من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها بالجهود الذاتية.

ويضيف وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المسجد الذي سيتم افتتاحه اليوم الجمعة، هو مسجد الزهراء بقرية أبو زعفة بمركز ومدينه إسنا، وذلك بحضور كل من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف إسنا، وعدد كبير من المواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وقال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر:- "الناظر إلى المساجد التى قامت المديرية بافتتاحها سابقا يجد أنها فى أماكن مختلفة ومتنوعة، وإن دل هذا فإنما يدل على مدى الحرص الذى توليه وزارة الأوقاف ممثلة فى مديرية أوقاف الأقصر، وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة فى بذل الغالى فى سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود الذى ارتضاه الله تبارك وتعالى لها، وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح والسعادة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وكان قد افتتح الشيخ سيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر مسجد آلـ البيت بمنشأة العمارى بمحافظة الأقصر الجمعة الماضية، وسط فرحة غامرة من الأهالى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد وعمارتها والحفاظ على قدسيتها، وبحضور القيادات الدينية والدعوية بمحافظة الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، مع الالتزام التام بكافة الإجراءات والضوابط الاحترازية.

ووجهت قيادات الدعوة بمديرية أوقاف بنى سويف التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، مؤكدين أن عمارة بيوت الله (عز وجل) والحفاظ على قدسيتها من أهم أولوياتهم، وأنها أبلغ رد على افتراءات وأكاذيب الجماعة الإرهابية ، وأن الأوقاف تبنى وتعمر المساجد ولا تعرف الهدم ولا التخريب، كما أكدوا على التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.



أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الزهراء بقربه أبوزعفه