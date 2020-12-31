اليوم السابع
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10 سيارات إسعاف تنقل 12 جثة فى حادث تصادم العلاقى إلى مشرحة أسوان

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:28 ص
10 سيارات إسعاف تنقل 12 جثة فى حادث تصادم العلاقى إلى مشرحة أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور محمد الدخيلى مدير مرفق إسعاف أسوان، أنه تم نقل 12 جثة من ضحايا حادث تصادم طريق العلاقى إلى مشرحة أسوان العمومية بواسطة 10 سيارات إسعاف.

وأضاف مدير مرفق إسعاف أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارتى ربع نقل على طريق "العلاقى برنيس" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر مما أسفر عن مصرع 12 شخصا.

يشار إلى أن محافظة أسوان شهدت يوم الأحد الماضى مصرع 12 شخصا فى حادث بين سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و  1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم ( ص . و. ن 4718 ) قادمة من مدينة أسوان.

 

 
 
 

 


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