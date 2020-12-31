وفد من الصحة يتابع مبادرتى فيروس سى والأنيميا بمعاهد الأقصر الأزهرية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الخميس، الدكتور أحمد الخضرى مدير الشئون الطبية بمحافظة الأقصر، لمتابعة نتائج المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس سى لطلاب الصف الأول الإعدادى بمعاهد المنطقة ومبادرة الأنيميا والتقزم لطلاب المرحلة الإبتدائية، والإستغلال الأمثل لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبنى استراتيجية بناء الإنسان المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030 ، وذلك بحضور أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، والشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير التعليم الابتدائي.

وتم خلال اللقاء التشديد على شيوخ المعاهد بضرورة التواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم فى المبادرتين، وضرورة عرضهم على معامل التحليل التى تم التعاقد معها والإفادة بأن هذه الخدمات مجانية للطلاب، ومن ثم العرض على مستشفى حورس وصرف العلاج حتى يتم شفاء الطفل تماما والرد على منسقى المبادرة بالمنطقة أولاً بأول.

وكانت قد أجريت القرعة العلنية لاختيار الأعضاء المشاركين فى أعمال لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة الأقصر الأزهرية، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، ووكيلا المنطقة العربى والثقافى وأعضاء الشئون القانونية والتفتيش المالى والإدارى ومدير الإمتحانات ومديرى المراحل التعليمية.

ومن جانبه أكد محمد بكري، مدير الامتحانات بالمنطقة، أن قواعد الاختيار تمت على أن تكون نسبة 50% للأعضاء الجدد و50 % للأعضاء ذوى الخبرة، أما اختيار رئيس الكنترول ووكيله ورئيس الحجرة ومسئول الحاسب الآلى عن طريق اللجنة بدون اقتراع، بشرط أن يكون لهم الخبرة فى أعمال الكنترول لمدة لا تقل عن عامين، موضحاً أنه يجب على الذين وقع عليهم الاختيار عن طريق القرعة العلنية الالتزام بالضوابط المقررة للمشاركة فى أعمال الكنترول، والتى من أهمها: عدم وجود أقارب لهم حتى الدرجة الرابعة بكنترولات الشهادات المشاركين بها، وألا يكون مُحالاً للتقاعد هذا العام، وأن تكون لديهم الكفاءة والقدرة على تحمُّل العمل تحت ضغط، والمشاركة الفعالة.