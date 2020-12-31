وفاة دكتور بطب جامعة أسوان متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، اليوم الخميس، وفاة الطبيب السادس، جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث لفظ الدكتور مجدى مصطفى صالح استشارى وأستاذ جراحة المسالك البولية بطب أسوان، أنفاسه الأخيرة بمستشفى أسوان التخصصى "عزل أسوان" متاثرا بإصابته بكورونا، وفقا لبيان لنقابة الأطباء بأسوان.

وكان الدكتور مجدى مصطفى، دخل المستشفى منذ عدة أيام بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس، تم خلالها خضوعه للعلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة إثر تعرضه لمضاعفات صحية أدت إلى تدهور حالته.

من جهتها نعت النقابة العامة للأطباء بمزيد من الحزن والأسى، الأطباء الستة الذين وافتهم المنيه إثر إصابتهم بفيروس كورونا داعين الله أن يلهم أسرهم الصبر والسلوان.

ويذكر أن محافظة أسوان، سجلت أول حالة وفاة لطبيب، عقب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا يوم 26 مايو الماضى وهو الدكتور أسحق عوض استشارى الجهاز الهضمى والمناظير، أعقبه وفاة الشقيقين الدكتور أشرف القاضى استشارى الباطنة ورأفت القاضى استشارى الجراحة العامة، فى نهاية مايو الماضى ومطلع شهر يونيو، والدكتور أحمد محمود أبو صادق استشارى الأنف والأذن والحنجرة والذى توفى فى 31 مايو الماضى، و الدكتور ماجد ذكرى يوم 30 يونيو وأخيرا الدكتور مجدى مصطفى 31 ديسمبر.

كما سجلت محافظة أسوان أيضا فى 19 مايو الماضى وفاة أول صيدلانية تدعى رحاب. ع. بـ 34 سنة، مقيمة بمنطقة السيل الشعبية بأسوان من جراء إصابتها بفيروس كورونا، داخل مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، بعد 8 أيام من وضعها مولودها "عمر"، كما توفى الدكتور محمود يوسف أحمد عبيد، نقيب صيادلة أسوان، والذى لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العزل فى 23 ديسمبر الماضى، فيما سجلت المحافظة وفاة 3 من أطقم التمريض.