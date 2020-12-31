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وفاة الممثل والمخرج الفرنسى روبرت أوسين متأثرا بكورونا بعد يوم من بلوغه 93 عاما

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:15 م
وفاة الممثل والمخرج الفرنسى روبرت أوسين متأثرا بكورونا بعد يوم من بلوغه 93 عاما كورونا
كتب: أحمد علوى

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قالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية إن الممثل الكوميدى والمخرج الفرنسي روبرت أوسين، توفي بعد مرور يوم واحد على بلوغه 93 عاما.

 

وذكرت الصحيفة أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، وأشارت إلى أنه أصيب بهذه العدوى، خلال مكوثه الأخير فى المستشفى.

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وقالت أرملته الممثلة كانديس، باتو لوكالات الانباء، إنه توفي صباح اليوم الخميس في المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسى.

 

ولعب هذا الممثل، أكثر من 100 دور فى السينما والتلفزيون، كما عمل كمخرج وكاتب سيناريو في حوالي 20 فيلما.

 

واشتهر حسين باسم الكونت جيفري دي بيراك من تولوز في النسخة السينمائية لرواية أنجليكا.


فرنسا

كورونا

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