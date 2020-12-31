اليوم السابع
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وزير خارجية السودان: لا نعير اهتماما لتصريحات الخارجية الاثيوبية عن بلادنا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:42 م
وزير خارجية السودان: لا نعير اهتماما لتصريحات الخارجية الاثيوبية عن بلادنا عمر قمر الدين وزير الخارجية السودانية
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية السودانية عمر قمر الدين، أن بلاده لا تعير اهتماما، لتصريحات الخارجية الاثيوبية عن السودان.
وقال قمر الدين - خلال مؤتمر صحفي اليوم في رده على سؤال عن تصريحات للناطق الرسمي باسم الخارجية الاثيوبية فيها غمز ولمز ضد السودان - إن الخارجية الاثيوبية تقول ما تريد في شأن يخص الحكومة الاثيوبية، لكن لن نعير اهتماما لما تقوله فى السودان، لأن هذا قضايا تخصنا، ونعبر عنها نحن نيابة عن حكومتنا وشعبنا.
 
وأكد أن حكومة السودان لم تتلق أي اعتراضات رسمية على اتفاقية الحدود مع اثيوبيا، مضيفا: "لم تذكر اثيوبيا إلى الآن أنها تخلت عن اتفاقيات الحدود، سمعنا في الإعلام عن هذا الأمر، لكن ليس هناك اعتراض رسمي، لأن أثيوبيا تعرف أن بملك أيدينا وبملكها أيضا ما يدحض هذه المقولات".
 
وقال: "اثيوبيا اعترفت بالحدود مرارا وتكرارا في وثائق كثيرة جدا، وهى مخططة، وكل ما بقي من حوارنا مع اثيوبيا هو ما يسمى إعادة تخطيط الحدود، وهذه مسألة لا يُعاد فيها ترسيم الحدود، فقط نريد توضيح العلامات".
 
وأوضح أن القوات المسلحة سيطرت بشكل كامل على كامل التراب السودانى فيما يخص الحدود الشرقية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية تعمل مع لجنة الحدود على اصدار بيان خاص بمسألة الحدود، وما يخص قضية الحدود الآن.

عمر قمر الدين

السودان

اثيوبيا

سد النهضة

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