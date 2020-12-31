وزير الدفاع البريطانى يعلن استعداد الجيش لتوزيع 100 ألف جرعة لقاح يوميا

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الخميس، إن القوات المسلحة يمكنها توزيع 100 ألف جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19 إذا تطلب الأمر مما يساعد في تحصين الملايين من المهددين بالعدوى قبل حلول الربيع.

وأضاف أنه كلف 130 من المخططين العسكريين والأفراد للتعاون مع السلطات الصحية في تنظيم عملية توزيع اللقاح، مشيرا إلى أنه من الممكن تكليف المزيد للإشراف على اللقاح نفسه.

وقال لإذاعة تايمز "وضعنا خططا أيضا بشأن ما يصل إلى 250 فريقا من الأفراد المتنقلين المدربين طبيا الذين يمكنهم الذهاب والإشراف على اللقاح في أنحاء البلد بحيث يمكنهم توزيع ما يربو على 100 ألف جرعة يوميا إذا طلبت هيئة الصحة العامة ذلك".

ووافقت بريطانيا على اللقاح الذي ابتكرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا أمس الأربعاء، وستبدأ يوم الاثنين في استخدامه جنبا إلى جنب مع لقاح فايزر بايونتيك الذي بدأ استخدامه بالفعل.