وزيرة الهجرة تقضى ليلة رأس السنة بالكرنك والصوت والضوء بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2020، في محافظة الأقصر بزيارتها لمعابد الكرنك صباحاً وحضور عروض الصوت والضوء ليلاً بالمعبد.

وقد أبدت الوزيرة سعادتها بمشاهدة عرض الصوت والضوء بمعابد الكرنك، حيث قال الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إنه تم تنظيم جولة سياحية للوزيرة وأسرتها في معابد الكرنك خلال تواجدها داخله في رحلة سياحيه صباح اليوم.

ومن المقرر أن تشهد منطقة معابد الكرنك، السبت المقبل، زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لحضور احتفالية افتتاح أضخم مشروع قومى لإنقاذ 29 تمثال للكباش داخل معابد الكرنك، عقب نهاية ترميم التماثيل بالكامل وحمايتها من الدمار حيث أنه بعد نقل 4 من التماثيل التواجدة خلف الصرح الأول بالمعبد لتزيين ميدان التحرير، تبين أن باقى التماثيل تعانى من ضرر ودمار كبير نتيجة سوء نقلها وتخزينها فى تلك المنطقة من السبعينات وقت إفتتاح عروض الصوت والضوء فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتقرر ترميمها وحمايتها من الدمار.