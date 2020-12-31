وداع صامت لـ2020.. خواء شوارع سيدنى قبل دقائق من بدء العام الجديد.. صور

رويترز

"كورونا تفرض قواعدها على العالم".. عنوان يهيمن على 2020، وربما يأبى العام المنصرم التخلى عنه حتى فى ساعات الأخيرة، وهو ما يبدو فى احتفالات رأس السنة، التى توارت بدورها خلف الفيروس، فى مختلف دول العالم، من أقاصى الأرض إلى أقاصيها.





المشهد الموبؤ تجلى فى أعداد محدودة ظهرت فى شوارع مدينة سيدنى الأسترالية، التى بات يفصلها دقائق محدودة للدخول إلى عام جديد، حيث خلت الشوارع من المارة، بينما اتجه العشرات لالتقاط الصور التذكارية أمام أشجار الكريسماس فى وسط حالة من "الخواء" غير المسبوق.





وكانت قد أعلنت سيدني ، أكبر مدن أستراليا ، عن خطط لإقامة عرض احتفالي للألعاب النارية - ولكن بشكل محدود لتجنب الازدحام. هذا العام ، سيستغرق عرض الألعاب النارية 7 دقائق فقط ولن يتمكن من مشاهدته عن قرب إلا الأشخاص الذين لديهم موافقة خاصة.