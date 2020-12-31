واشنطن تدعو للإفراج عن 10 نشطاء من هونج كونج تعتقلهم الصين

رويترز

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إلى الإفراج الفورى عن 10 نشطاء من هونج كونج قضت محكمة صينية بسجنهم بين سبعة أشهر وثلاث سنوات، وقال بومبيو: "الولايات المتحدة تدين بشدة إجراءات محكمة شنتشن وتدعو إلى الإفراج الفورى وغير المشروط عن أعضاء المجموعة العشرة المحكوم بسجنهم".

وأضاف: "هونج كونج كانت منطقة مزدهرة حتى دمر الحزب الشيوعي الصيني وأتباعه المحليون حكم القانون بها وسلبوا حريات شعبها"، وتابع: "النظام الذى يمنع شعبه من المغادرة لا يمكنه أن يدعى العظمة أو قيادة العالم... هو ببساطة نظام دكتاتورى هش يخشى شعبه".

وواجهت المجموعة تهما في هونج كونج بخصوص الاحتجاجات المناهضة للحكومة في المدينة الخاضعة للحكم الصيني واحتجزوا في البر الرئيسي منذ أن تم اعتراض قاربهم في 23 أغسطس بعد مغادرتهم هونج كونج إلى تايوان.