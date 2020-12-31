واشنطن بوست: قوة الفضاء الأمريكية تؤجل صفقة بـ12 مليار دولار بسبب "عملية احتيال"

كتبت: نهال أبو السعود

قامت قوة الفضاء التابعة للجيش الامريكي بتأجيل صفقة بقيمة 12 مليار دولار مع مقاول بعد أن اكتشفت محكمة مقاطعة في تكساس وصفت المقاول سابقًا بأنه متورط في إجراء احتيالي في صفقة تجارية غير ذات صلة تضمنت البحرية.

قالت صحيفة واشنطن بوست إن قوة الفضاء تقوم بتقييم الحالة المتعلقة بشراكة تخص تكنولوجيا الأمن القومى، والمعروف أيضًا باسم NSTXL ، والتى تم اختيارها من قبل مراكز أنظمة الفضاء والصواريخ في وقت سابق من هذا الشهر للإشراف على عقود بمليارات الدولارات على مدى فترة 10 سنوات.

يركز التدقيق على شراكة NSTXL السابقة مع شركة إدارة الأحداث كجزء من عقد مع البحرية، وقد أنهت NSTXL علاقتها مع شركة الأحداث بعد أن فشلت الشركة في أداء مسئولياتها التعاقدية.

في حكم صدر في 24 نوفمبر قال القاضي من مقاطعة هاريس إن المقاول انخرط في "استخدام غير شرعي للشركة وأضاف أن الشركة انخرطت في سلسلة من الأنشطة لمحاولة التستر وإخفاء أفعالهم السيئة، مثل تقديم بيانات كاذبة في المحكمة لمحاولة رفض الدعوى.

وقالت المتحدثة باسم مركز أنظمة الفضاء والصواريخ الكابتن كايتلين تونر إن الوكالة "لم تكن على علم" بالدعوى القضائية في تكساس عندما كانت تقيم العطاءات لعقدها. وأضافت أنهم "يقيّمون الأمر بشكل أكبر".

ووفقا للتقرير تم إنشاء قوة الفضاء باعتبارها الفرع السادس للجيش مع توقيع الرئيس ترامب على مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي في عام 2019. ومنذ ذلك الحين ، تم نقل حوالي 2400 جندي رسميًا إلى الخدمة ، مع خطط للنمو إلى 6400 جندي نشط إضافة عنصر احتياطي في عام 2021، ولم يكشف الرئيس المنتخب جو بايدن وفريقه الانتقالي عن خططهم للقوة الفضائية بعد تولي منصبه الشهر المقبل.