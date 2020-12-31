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نتنياهو: علاقتنا مع روسيا مهمة وتساعدنا فى منع إيران من التموضع فى سوريا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:15 م
نتنياهو: علاقتنا مع روسيا مهمة وتساعدنا فى منع إيران من التموضع فى سوريا نتنياهو
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن علاقات إسرائيل مع روسيا مهمة وتساعد تل أبيب في منع إيران من التموضع في سوريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إننا نخلق حقبة جديدة من السلام والازدهار والأمل لمنطقتنا وشعوبنا ومستقبلنا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية".

وذكر نتنياهو، أن الرحلة من تل أبيب إلى الرباط تاريخية.

كان قد وجه رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو رسالة تهنئة لملك البحرين بمناسبة العيد الوطني. وقالت الرسالة: "العلاقات بين البلدين ستؤدي لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة".


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