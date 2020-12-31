اليوم السابع
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"مياه القليوبية" تطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فورى

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:43 م
"مياه القليوبية" تطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فورى المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وأشار "مجاهد"، إلى أن ذلك يأتى تسهيلا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فورى، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال "الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال".

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول وواتس آب 01200288880  لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.


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