"مياه القليوبية" تطلاق خدمة سداد فواتير المياه من خلال منافذ فورى

أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني "فوري" لتحصيل فواتير استهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.
وأشار "مجاهد"، إلى أن ذلك يأتى تسهيلا على المواطنين بإتاحة وسائل دفع جديدة سريعة وسهلة لشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال أقرب ماكينة فورى، دون تكلف عناء الانتقال لمقر الشركة للدفع وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن طريقة دفع الفواتير من خلال خدمة فوري يكون من خلال "الدخول على مرافق عامة واختيار شركة المياه التابع لها، وادخال رقم المشترك وعندها ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق ليقوم بالدفع واستلام الإيصال".
وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الشهر الماضي، أطلقت الشركة تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي" والذي يتيح للعميل تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، بالإضافة إلى تخصيص أرقام تليفون أرضي ١٢٥ وتليفون محمول وواتس آب 01200288880 لتلقي أي شكاوي أو بيانات عن أي مخالفة أو حالات سرقة أو تعدي على المطابق وغرف الصرف الصحي.
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