وأوضح المتحدث أن العبوة الناسفة استهدفت سيارة اعتقد منفذو الهجوم أنها حكومية لأن لوحة أرقام السيارة ذات لون أسود.

ولم يتم الكشف عن هويات ضحايا الهجوم حتى الآن إلا أن وسائل إعلام أفغانية ذكرت أن السيارة كانت تقل موظفي المكتب الإداري الخاص بالقصر الرئاسي الأفغاني.

ولم يعلن أي تنظيم مسئوليته عن الهجوم حتى الآن.