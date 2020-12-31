مفوضية اللاجئين تعلن إجلاء 130 لاجئا من ليبيا ونقلهم لرواندا

كتبت - هند المغربي

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنها ستستأنف رحلات إجلاء طالبي اللجوء خلال العام المقبل 2021 وذلك بعد أن انهت عمليتها فى إجلاء 130 شخصا من طالبي اللجوء المستضعفين في ليبيا ونقلتهم بأمان إلى رواندا في رابع وآخر رحلة إجلاء جوية خلال عام 2020.

وذكرت المفوضية، أن المجموعة ضمت رجالا ونساء وأطفالا من إريتريا والسودان وإثيوبيا والصومال. وكانت غالبيتهم تعيش في مناطق حضرية في طرابلس.

جون بول كافاليري رئيس بعثة مفوضية شؤون اللاجئين في ليبيا قال إن عمليات الإجلاء تعد شريان حياة مهما للاجئين في ليبيا، وشدد على ضرورة بذل مزيد من الجهود من المجتمع الدولي لتقديم دعم أكبر لهذه الفئات، لافتا إلى أن جائحة كوفيد-19 لم تفرض فقط قيودا على اللاجئين في ليبيا أثرت على سبل كسب رزقهم وأمنهم الغذائي وحصولهم على الرعاية الصحية، ولكنها أثرت أيضا على السبل والحلول القانونية المتاحة لهم للخروج من ليبيا.

وحث كافاليري الدول المستقبلة على توفير مزيد من فرص إعادة التوطين لمساعدة المفوضية على نقل طالبي اللجوء المستضعفين من الوضع الصعب في ليبيا.

وقد نقلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 811 لاجئا وطالب لجوء من ليبيا خلال العام الحالي. ويُسجل لدى المفوضية حوالي 45 ألف لاجئ وطالب لجوء في ليبيا..