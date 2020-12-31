مصرع وإصابة 5 طلاب فى حادث انقلاب سيارة ملاكى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهد الطريق الزراعى بنى سويف المنيا نطاق مدينة بنى سويف انقلاب سيارة ملاكى ووقوع وفيات وإصابات ولقى طالبان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكى نطاق مدينة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى بالقرب من الطريق الدائرى بنى هارون نطاق مدينة بنى سويف وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير مستشفى بنى سويف التخصصى والدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى كل، من لؤى عادل محمد 19 سنة مقيم محافظة الدقهلية طالب جامعى، مصطفى رجب شعبان 18 سنة مقيم مدينة اهناسيا طالب جامعة، جثث هامدة وتم إيداعهم مشرحة المستشفى .

كما استقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى كلا من على عبد المنصف فايز 18 سنة مقيم البليانة محافظة سوهاج مصاب مصاب اشتباه نزيف فى البطن وتهتك بعضلات اليد اليمنى ، عبدالله ناصر عبدالفتاح 18 سنة مقيم محافظة الفيوم مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، زياد محسن عبدالوهاب 18سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وجميعهم طلاب بكلية طب الأسنان.