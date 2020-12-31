مسؤول إيطالى محذرا: إلزامية لقاح كورونا أمر معقد وقد يخلق أثرا عكسيا

كتب أحمد عرفة

أكد مدير وحدة أمراض الرئة بمستشفى جيميللي في العاصمة الإيطالية، روما لوكا ريكيلدي، أنه إلزام الناس بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا قد يخلق تأثيرا عكسيا.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضح مدير وحدة أمراض الرئة بمستشفى جيميللي في العاصمة الإيطالية، أن الطبيعة الإجبارية للقاح المضاد لكورونا أمر معقد، حتى لو كانت هناك مفارقة من ناحية التدابير الأخرى كحزام الأمان في السيارة أو الخوذة الواقية على الدراجة النارية، المعمول بها والمقبولة من قبل الجميع.

وقال مدير وحدة أمراض الرئة بمستشفى جيميللي في العاصمة الإيطالية، إنه في هذه الحالة، نخاطر مع الإلزام بتقديم حجج حول اللاعقلانية فقط. لسوء الحظ، كانت هناك معلومات خاطئة كثيرة حول اللقاحات ولفترة طويلة خلقت خوفا موروثا لذلك يمكن أن يؤدي الإلزام إلى نتائج عكسية.