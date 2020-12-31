اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 05:58 م
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مرور أسوان يرصد 563 مخالفة و18 متعاطى أثناء القيادة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 04:52 م
مرور أسوان يرصد 563 مخالفة و18 متعاطى أثناء القيادة حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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نظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن تحرير نحو 563 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة و التصالح الفورى فى 83 مخالفة وتحرير 140 مخالفة غرامة ونش ،وسحب  تراخيص 89 حالة عدم قبول التصالح  كما أسفرت الحملة عن تحرير 120 مخالفة متنوعة.

وضبط 4 دراجات نارية و تروسيكل بدون ترخيص فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة تم فحص ( 25 )  قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز   شرطة اسوان .

أسفر الفحص عن ضبط 18 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأفيون والأقراص المخدرة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.

 

 


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

مرور

تراخيص

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