وقال جينتسبورج في تصريح صحفي اليوم الخميس :" إن هذا الدواء ليس للاستخدام الصيدلاني، فهو يعطى عن طريق الوريد في المستشفيات حصريًا للأشخاص المصابين بالفعل بفيروس كورونا في المراحل المتوسطة والحادة".



وأضاف مدير مركز "جامالي": "أن هذه الأجسام المضادة يجب حقنها في مجرى الدم حصريًا، وللأسف، لا يوجد غير ذلك من أشكال أخرى للدواء عدا المصل".

يُذكر أن جينتسبورج صرح في وقت سابق بأن مركز "جامالي" يطور حاليا عقارا يعتمد على الأجسام المضادة لعلاج وباء فيروس كورونا، معربا عن أمله في أن يتم تسجيل هذا العقار في غضون عام تقريبا.